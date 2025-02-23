Минус танки, БМП и грузовик. ВСУ разбили группу оккупантов в Харьковской области

Ситуация на фронте

Напомним, что ранее сегодня беспилотники ВСУ нанесли удар по вражеской артиллерии на одном из ключевых направлений. Они уничтожили четыре российские гаубицы.

Более того, Силы обороны уничтожили две колонны российской бронетехники.

Стоит также заметить, что по состоянию на 16:00 воскресенья, 23 февраля, на фронте с начала суток произошло 47 боевых столкновений.

Российские захватчики продолжают попытки штурмовать позиции украинских защитников, но воины ВСУ наносят значительные потери противнику.

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