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Минус танки, БМП и грузовик. ВСУ разбили группу оккупантов в Харьковской области

Харьковская область, Воскресенье 23 февраля 2025 20:36
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Минус танки, БМП и грузовик. ВСУ разбили группу оккупантов в Харьковской области Фото: ВСУ разбили группу оккупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На Харьковском направлении украинские военные осуществили серию успешных попаданий FPV-дронов по технике россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой 3-ю отдельную штурмовую бригаду.

Военные объяснили, что подразделением "FATUM" из Противотанкового батальона была осуществлена серия успешных попаданий FPV-дронов. По словам бойцов ВСУ, в результате точных ударов было уничтожено:

  • четыре БМП,
  • четыре танка
  • один грузовик врага.

Важной особенностью операции стало поражение техники даже под покрытием антидронових систем противника.

Ситуация на фронте

Напомним, что ранее сегодня беспилотники ВСУ нанесли удар по вражеской артиллерии на одном из ключевых направлений. Они уничтожили четыре российские гаубицы.

Более того, Силы обороны уничтожили две колонны российской бронетехники.

Стоит также заметить, что по состоянию на 16:00 воскресенья, 23 февраля, на фронте с начала суток произошло 47 боевых столкновений.

Российские захватчики продолжают попытки штурмовать позиции украинских защитников, но воины ВСУ наносят значительные потери противнику.

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