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Минус генерал. На войне в Украине погиб экс-глава милиции Екатеринбурга, - СМИ

Архивное фото: российский генерал Игорь Трифонов (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

На войне в Украине погиб российский генерал Игорь Трифонов. Ранее он возглавлял милицию Екатеринбурга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

"Бывший глава УМВД в Екатеринбурге Игорь Трифонов, которого в 2022 году приговорили к девяти с половиной годам колонии по делу о взятке и незаконном хранении оружия, погиб на войне в Украине", - говорится в материале.

Адвокат генерала Ольга Кезик заявила, что Трифонов долго добивался заключения контракта с Минобороны РФ, а уехать на войну у него получилось в конце 2023 года. 

При этом адвокат добавила, что пока не получила официальных документов, подтверждающих освобождение Трифонова.

Адвокат добавила, что Трифонов хотел "победить". Жена погибшего генерала узнала о его смерти 2 января.

Трифонов возглавлял милицию Екатеринбурга

Игорь Трифонов возглавлял УМВД в Екатеринбурге с 2011 по 2017 год, после чего до 2019 года руководил ГУ МВД в Карачаево-Черкесии. 

В августе 2022 года Трифонова признали виновным в незаконном хранении оружия и получении взятки за возбуждение уголовного дела о мошенничестве со средствами банка "Кольцо Урала". 

В марте 2023 года приговор смягчили, а срок уменьшили на два месяца - до девяти лет и четырех месяцев колонии строгого режима.

Ликвидация российских генералов в Украине

Ранее ГУР Украины подтвердило информацию о ликвидации в российском Краснодаре командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины.

Также в июне 2022 года управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило гибель в бою под Попасной российского генерал-майора Романа Кутузова.

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