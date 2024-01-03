Минус генерал. На войне в Украине погиб экс-глава милиции Екатеринбурга, - СМИ

"Бывший глава УМВД в Екатеринбурге Игорь Трифонов, которого в 2022 году приговорили к девяти с половиной годам колонии по делу о взятке и незаконном хранении оружия, погиб на войне в Украине", - говорится в материале.

Адвокат генерала Ольга Кезик заявила, что Трифонов долго добивался заключения контракта с Минобороны РФ, а уехать на войну у него получилось в конце 2023 года.

При этом адвокат добавила, что пока не получила официальных документов, подтверждающих освобождение Трифонова.

Адвокат добавила, что Трифонов хотел "победить". Жена погибшего генерала узнала о его смерти 2 января.

Трифонов возглавлял милицию Екатеринбурга

Игорь Трифонов возглавлял УМВД в Екатеринбурге с 2011 по 2017 год, после чего до 2019 года руководил ГУ МВД в Карачаево-Черкесии.

В августе 2022 года Трифонова признали виновным в незаконном хранении оружия и получении взятки за возбуждение уголовного дела о мошенничестве со средствами банка "Кольцо Урала".

В марте 2023 года приговор смягчили, а срок уменьшили на два месяца - до девяти лет и четырех месяцев колонии строгого режима.

Ликвидация российских генералов в Украине

Ранее ГУР Украины подтвердило информацию о ликвидации в российском Краснодаре командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины.

Также в июне 2022 года управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило гибель в бою под Попасной российского генерал-майора Романа Кутузова.