В Мінцифри пояснили, чи зможуть іноземці отримати COVID-сертифікат в "Дії"

В Міністерстві цифрової трансформації України пояснили, хто з іноземців в майбутньому зможе отримати сертифікат про вакцинацію в "Дії". Наразі йде робота над новим оновленням додатку.

Про це пише РБК-Україн а з посиланням на слова директора директорату розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації України Мстислава Баніка.

За словами Мстислава Баніка, в майбутньому іноземці матимуть змогу отримати сертифікат про вакцинацію в "Дії" у разі наявності посвідки на проживання. Сьогодні проводяться роботи над розширенням можливостей додатку.

"Якщо є посвідка на проживання, то зараз в процесі йде розробка. Буде можливість створити COVID-сертифікат, які мають посвідку на проживання, в "Дії"", - відзначив Банік.