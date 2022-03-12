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Мінсоцполітики забезпечує виплату всіх грошових соціальних допомог, - Шмигаль

Автор: Константин Широкун

За словами прем'єр-міністра України, Міністерство соціальної політики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг і грошових соціальних допомог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прем'єр-міністра України.

Прем'єр-міністр України на брифінгу перед журналістами зазначив: "ще один важливий напрямок роботи – це соціальний захист населення. Пенсійний фонд України вже направив банкам і Укрпошті 38,3 млрд грн. Це вся сума коштів, необхідна для виплати пенсій в цьому місяці".

За словами Дениса Шмигаля, Мінсоцполітики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг і грошових соціальних допомог. Прем'єр також запевнив, що всі пільги, допомоги, субсидії продовжуються автоматично.

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