У Мінську журналісток відправили до в'язниці за стрім розгону протестувальників

Журналісток "Белсат" (польський білоруськомовний телеканал) Катерину Андрєєву (Бахвалова - реальне прізвище) і Дарину Чульцову суд Фрунзенського району Мінська засудив до двох років позбавлення волі за трансляцію з акції пам'яті вбитого активіста Романа Бондаренко на "Площі Змін".

За версією звинувачення, журналістки "з корисливих цілей" в прямому ефірі "шляхом озвучування інформації" здійснили "збір активних учасників, що грубо порушують громадський порядок, з метою створення масовості для можливості протистояння діям співробітників правоохоронних органів".

У звинуваченні сказано, що Чульцова і Андрєєва "висловлювали позитивну оцінку діям учасників несанкціонованого заходу, чим закликали людей брати участь у ньому", і закликали автомобілістів під'їжджати в район акції, щоб блокувати вулиці. Самі журналістки не визнали провини.

Дар'я Чульцова відмовилася давати свідчення на процесі. Замість цього в суді по паперу оголосили її ставлення до обвинувачення: журналістка не розуміє його суті, вважає його неконкретним, наполягає, що не блокувала рух транспорту, не вигукувала гасел і не порушувала громадського порядку. Крім того, Чульцову дивує у звинуваченні формулювання "деструктивні акаунти соціальних мереж", оскільки незрозуміло, які саме акаунти маються на увазі, і хто визначив, що вони є такими.

Журналістка зазначила, що ще до початку судового процесу частково відшкодувала шкоду Мінськтрансу.

"Оплату зазначеної суми не слід розцінювати як визнання провини. Оплата суми здійснюється з метою підтвердження порядності. Сподіваюся, що грошова сума допоможе ГУП "Мінськтрансу" ще більше покращити якість послуг, що сприятливо позначиться на пасажирах", - сказала Чульцова.

За інформацією Медіазони, Катерина Андрєєва в суді наполягала на своїй невинності. Своє кримінальне переслідування вона розцінила як "примітивний акт помсти спецслужб за виконання професійної діяльності".

Журналісток затримали 15 листопада на квартирі, з якої вони вели трансляцію, і звинуватили в організації протестів.

Їм інкримінували організацію дій, що грубо порушують громадський порядок (стаття 342 КК Білорусі) через те, що вони вели стрім з мінської "Площі Змін" - двору, мешканець якого Роман Бондаренко помер у реанімації після побиття людьми в штатському, які зрізали з паркану біло-червоно-білі стрічки.

15 листопада силовики розігнали акцію пам'яті Бондаренко, а Андрєєву та Чульцову затримали.