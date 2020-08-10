ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Мінську від вибуху загинув протестувальник

Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 23:48
У Мінську від вибуху загинув протестувальник
Фото: протести у Мінську (t
Автор: Дмитро Левицький

Міліція підтверджує загибель людини

У Мінську в результаті вибуху на проспекті Притицького загинув протестувальник. Інформацію про загибель підтверджують правоохоронці.

Про це повідомляє білоруське агентство TUT.by.

За даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, на проспекті натовп демонстрантів будував барикаду, щоб заблокувати рух. Силовики стверджують, що в руках протестувальника вибухнув невідомий предмет.

"Під час зіткнень зі спецпризначенцями, один з протестувальників намагався кинути невідомий вибуховий пристрій у бік правоохоронця. Він вибухнув у руці, чоловік отримав травми, несумісні з життям", - йдеться в заяві МВС.

Водночас, журналісти видання "Наша Ніва" повідомляють з місця подій, що демонстрантів на проспекті масовано обстрілювали силовики. Обстріл вівся з готелю "Орбіта" та вулиці Кальварійської.

Зазначимо, це перша підтверджена правоохоронцями смерть людини під час протестів у Білорусі. Вчора була інформація про двох загиблих, але вона не підтвердилася.

Під час акцій протесту у Мінську силовики 10 серпня відкрили вогонь по демонстрантах; поранення отримала журналістка білоруського видання "Наша Ніва".

Як писало РБК-Україна, на Пушкінській площі в Мінську силовики застосували проти протестувальників світлошумові гранати; для захисту демонстранти використовують рекламні щити.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьМинск
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся