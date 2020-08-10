У Мінську від вибуху загинув протестувальник

Фото: протести у Мінську (t

Міліція підтверджує загибель людини

У Мінську в результаті вибуху на проспекті Притицького загинув протестувальник. Інформацію про загибель підтверджують правоохоронці.

Про це повідомляє білоруське агентство TUT.by.

За даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, на проспекті натовп демонстрантів будував барикаду, щоб заблокувати рух. Силовики стверджують, що в руках протестувальника вибухнув невідомий предмет.

"Під час зіткнень зі спецпризначенцями, один з протестувальників намагався кинути невідомий вибуховий пристрій у бік правоохоронця. Він вибухнув у руці, чоловік отримав травми, несумісні з життям", - йдеться в заяві МВС.

Водночас, журналісти видання "Наша Ніва" повідомляють з місця подій, що демонстрантів на проспекті масовано обстрілювали силовики. Обстріл вівся з готелю "Орбіта" та вулиці Кальварійської.

Зазначимо, це перша підтверджена правоохоронцями смерть людини під час протестів у Білорусі. Вчора була інформація про двох загиблих, але вона не підтвердилася.

Під час акцій протесту у Мінську силовики 10 серпня відкрили вогонь по демонстрантах; поранення отримала журналістка білоруського видання "Наша Ніва".

Як писало РБК-Україна, на Пушкінській площі в Мінську силовики застосували проти протестувальників світлошумові гранати; для захисту демонстранти використовують рекламні щити.