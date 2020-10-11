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У Мінську проти демонстрантів застосували газ і світлошумові гранати

Автор: РБК-Україна

У Мінську співробітники правоохоронних органів застосували газ з балончиків проти демонстрантів. При цьому біля стели "Мінськ - місто-герой" вибухнула світлошумову гранату.

Про це повідомляє Tut.by.

Однак у міліції стверджують, що перцевий газ не був використаний проти демонстрантів.

Крім того, у місті почалися масові затримання. За попередньою інформацією, вже затримано щонайменше 50 демонстрантів.

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Нагадаємо, сьогодні в Мінську повинна пройти акція "Марш гордості". Його початок заплановано на 14:00.

Перед початком протестів у Мінську почалися затримання. Кількох журналістів відвезли в Жовтневий РУВС "для перевірки документів". Також були затримані ще кілька мирних жителів.

Крім того, в Мінськ з ранку почали стягувати військову техніку.

Додамо, що в Мінську на вимогу влади знову обмежили роботу мобільного інтернету.

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