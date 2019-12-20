У Мінську почалися газові переговори між Україною і Росією

Ілюстративне фото (УНІАН)

Сторони обговорюють газовий контракт

У Мінську почалися двосторонні переговори про транзит газу по території України в 2020 році. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, в російську делегацію входять глава "Газпрому" Олексій Міллер, міністр енергетики Олександр Новак і віце-прем'єр Дмитро Козак. Українську делегацію очолює міністр енергетики Олексій Оржель.

Нагадаємо, під час газових переговорів у Берліні, які відбулися 19 грудня, Україна і Російська Федерація досягли принципової угоди щодо транзиту. За словами віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича, угоду про продовження транзиту газу було досягнуто за всіма елементами.

За даними джерела агентства Reuters, Росія запропонувала виплатити Україні близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, щоб покласти край судовим розглядам. У той же час російські ЗМІ з посиланням на джерело в російській делегації повідомляють, що виплата "Газпромом" 3 млрд доларів "Нафтогазу" буде однією з умов пакетної угоди по газу між Росією і Україною.