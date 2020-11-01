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До Мінська стягують бронетехніку з кулеметами перед акцією протесту

Автор: Олександр Білоус

У центрі Мінська 1 листопада з'явилися броньовані всюдиходи з кулеметами, а також водомети. Техніку стягують перед запланованою акцією білорусів проти Олександра Лукашенка.

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Про це повідомляється в Telegram-каналі TUT.BY.

У неділю в Мінську планується протестна акція під назвою "Дзяди" ("Предки"), яку приурочили до дня поминання, який в Білорусі відзначають 2 листопада.

Як повідомляло РБК-Україна, 31 жовтня в Мінську пройшов марш жінок та людей з інвалідністю. Спочатку в столиці Білорусі планувалося проведення двох окремих акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка, але потім дівчата, які вийшли на жіночу акцію, об'єдналися з маршем осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, на цьому тижні Олександр Лукашенко виступив з новими погрозами щодо протестувальників. Він заявив, що не планує "брати полонених". За його словами, ті, хто блокують залізницю або розвішує біло-червоно-білий прапор, намагаються зруйнувати і дестабілізувати інфраструктуру.

Під час масштабних протестів у Білорусі 25 жовтня силовики затримали кілька сотень мітингувальників.

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