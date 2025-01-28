Минразвития должно реформировать УЗ и удержать тарифы от необоснованного роста, - "Метинвест"

Зато ведомство рассматривает предложение монополиста по повышению тарифа на грузовые перевозки, которое может нанести серьезный удар по экономике.

"У нас есть диалог с "Укрзализныцей" - мы общаемся, получаем комментарии. Но менеджмент Укрзализныци отвечает за то, чтобы Укрзализныця наполнялась деньгами, и если они имеют возможность повысить монопольные тарифы, они это сделают. Именно для регулирования этих вопросов и существуют Минразвития и Кабмин - они должны принять решение, что важнее для государства. Но Минразвития закрыто полностью. Туда пришел новый министр, и у нас вообще отсутствует диалог с ведомством. Но, если он примет решение о повышении тарифа так, как хочет Укрзализныця - это стопроцентная гарантия, что вся отрасль будет и дальше снижать производство и закрывать предприятия, что ударит по Бюджету Украины", - отметил Водовиз.

Он также подчеркнул, что бизнес неоднократно призывал правительство и профильное министерство реформировать Укрзализныцю и помочь ей избавиться от убыточных активов.

"В "Укрзализныце" есть много малодеятельных станций - те, что размещены далеко, и через которые едет один поезд в неделю. Но эту станцию не могут закрыть, потому что возле нее есть какое-то маленькое предприятие, которое с радостью пользуется железнодорожными услугами, однако не готово взять на себя расходы на содержание этой малодеятельной инфраструктуры. То есть за него это сделать кто-то другой, кто этой и подобными станциями не пользуется. Таких станций - более 300! И реально за них платит весь крупный бизнес. У меня вопрос: если наша руда едет прямым маршрутным поездом из Кривого Рога в Одессу почти без остановок, то почему мы должны оплачивать эти 300 малодеятельных станций? Почему нам устанавливают усредненный тариф, через который финансируются все эти 300 малодеятельных станций и еще 20 миллиардов убытков от пассажирских перевозок, а потом еще говорят, что тариф для руды убыточный? Ведь из-за этого мы теряем конкурентоспособность на внешних рынках, а потом вынужденно останавливаем предприятия, которые десятилетиями обеспечивали доходами Укрзализныцю и Бюджет Украины", - подчеркнул он.

Как известно, Наблюдательный совет Укрзализныци согласовал повышение тарифа на грузовые перевозки на 37%. Против этого решения выступили все участники рынка, среди которых - Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата.

Так, в ЕВА напомнили, что до этого УЗ повысила тарифы в 2021 и в начале 2022, а затем еще на 70% в середине 2022 года, в результате чего стоимость транспортировки угля, руды и известняка выросла на +140%, кокса и зерновых на +95%, металла на +70%. И из-за этого Укрзализныця потеряла часть грузопотока, который перешел на автомобильный транспорт. Ассоциация также призвала Кабмин не поддерживать повышение тарифа на грузы - потому что бизнесы в Украине уже и так закрываются из-за проблем ситуации в энергетике и дефицита персонала. Очередное подорожание логистики только ускорит эти процессы.