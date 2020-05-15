Мінреінтеграції заявляє про складну ситуацію з COVID-19 в ОРЛО

Найбільш важка ситуація з коронавірусом на Донбасі склалася в окремих районах Луганської області. Про це йдеться в повідомленні Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що найбільш складна ситуація з епідемією залишається в ОРЛО, де в період з 5 по 14 травня число інфікованих зросло на 90%.

"У той же час характер оприлюднення "офіційних даних" свідчить про наявність маніпуляцій і нестачу тестів. Відомості подаються нерівномірно і з перервами на кілька днів", - йдеться в повідомленні.

Також міністерство зазначає, що Луганську міську дитячу лікарню №1 реорганізують під прийом пацієнтів, які контактували з хворими, а інфекційне відділення лікарні №15 в Ювілейному вже заповнено на 100%. Крім того, в Довжанскому від коронавірусу помер лікар, але окупаційна адміністрація цей випадок приховує.

У той же час на підконтрольній "ДНР" території зафіксовано спалах серед медичного персоналу лікарні в Докучаєвську. Там померла одна з медичних сестер, але в її діагнозі зроблено запис "двостороння пневмонія" без згадки про коронавірус. Лікарні перевели в обмежений режим, у працівників вилучали телефони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, на окупованому Донбасі підтвердили понад 500 випадків COVID-19. У той же час представники так званої "ЛНР" не публікують актуальні дані про летальні наслідки.

При цьому, за даними української сторони, окупаційні адміністрації Донецька і Луганська в кілька разів занижують статистику.