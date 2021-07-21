Міномети, протитанкові комплекси та гранатомети: на Донбасі двічі порушили "тишу"

Збройні формування Російської Федерації з початку доби 21 липня двічі порушили режим припинення вогню. Також на вибуховому пристрої підірвався український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Зокрема, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Авдіївки. Окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Також поблизу селища Піски бойовики застосували міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.
"В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий отримав осколкові поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ.
Нагадаємо, за минулу добу, 20 липня, бойовики 14 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення.