RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міномети, протитанкові комплекси та гранатомети: на Донбасі двічі порушили "тишу"

Автор: РБК-Україна

Збройні формування Російської Федерації з початку доби 21 липня двічі порушили режим припинення вогню. Також на вибуховому пристрої підірвався український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Авдіївки. Окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Також поблизу селища Піски бойовики застосували міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

"В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий отримав осколкові поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 липня, бойовики 14 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООСДонбас