Міномети, протитанкові комплекси та гранатомети: на Донбасі двічі порушили "тишу"

Зокрема, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Авдіївки. Окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Також поблизу селища Піски бойовики застосували міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

"В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий отримав осколкові поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ.