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Міномети, протитанкові комплекси та гранатомети: на Донбасі двічі порушили "тишу"

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Донбас, Середа 21 липня 2021 17:36
Міномети, протитанкові комплекси та гранатомети: на Донбасі двічі порушили "тишу" Фото: бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

Збройні формування Російської Федерації з початку доби 21 липня двічі порушили режим припинення вогню. Також на вибуховому пристрої підірвався український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Авдіївки. Окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Також поблизу селища Піски бойовики застосували міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

"В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий отримав осколкові поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 липня, бойовики 14 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення.

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