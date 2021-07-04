Міномети, протитанкові комплекси та гранатомети: на Донбасі за добу 14 обстрілів

За минулу добу, 3 липня, проросійські бойовики на Донбасі 14 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти застосовували проти української армії заборонену мінськими угодами зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування операції Об'єднаних сил.
Випадки порушення перемир'я зафіксували поблизу населених пунктів Невельське, Чермалик, Опитне, Золоте-4, Новотошківське, Світлодарськ, Піски, Водяне, Авдіївка та Катеринівка.
Окупаційні війська обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В результаті ворожих обстрілів українські військовослужбовці не постраждали.
Крім того, бойовики вже тричі порушували "тишу" з початку 4 липня. Обстріли з використанням гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї зафіксували біля Водяного на Приазов'ї, та Авдіївки. Обійшлося також без втрат.
На обстріли противника українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь.