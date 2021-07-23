Міномети, гранатомети і безпілотник: бойовики чотири рази порушили "тишу"

У п'ятницю, 23 липня, озброєні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, бойовики обстрілювали населені пункти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Так, ворожий обстріл був зафіксований поблизу Опитного. Окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.
При цьому з мінометів 120-го калібру проросійські найманці скоїли обстріл приватного сектора Опитного.
Також з автоматичних станкових гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор населеного пункту Мар'їнка, в результаті чого місцевий житель отримав осколкові поранення.
"Українські військові оперативно надали пораненому першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я постраждалого - задовільний", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в Луганській області українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"Серед українських військових бойових втрат в результаті ворожого вогню немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь", - йдеться в повідомленні.