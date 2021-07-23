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Міномети, гранатомети і безпілотник: бойовики чотири рази порушили "тишу"

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 23 липня, озброєні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, бойовики обстрілювали населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, ворожий обстріл був зафіксований поблизу Опитного. Окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

При цьому з мінометів 120-го калібру проросійські найманці скоїли обстріл приватного сектора Опитного.

Також з автоматичних станкових гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор населеного пункту Мар'їнка, в результаті чого місцевий житель отримав осколкові поранення.

"Українські військові оперативно надали пораненому першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я постраждалого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Луганській області українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Серед українських військових бойових втрат в результаті ворожого вогню немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь", - йдеться в повідомленні.

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