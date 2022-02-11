У МОН назвали регіони-лідери з COVID-вакцинації педагогів

В Україні триває кампанія з вакцинації працівників сфери освіти. Всього щеплення від коронавірусу отримали вже понад 93% педагогів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
"Зараз повний цикл вакцинації пройшли 93,5% працівників сфери освіти, ще 3,6% очікують другої дози двофазної вакцини", - написав глава Міносвіти.
За його даними, найбільше вакцинованих педагогів у Харківській області (98%). Також серед лідерів Полтавська (97,7%), Київська (96,9%), Донецька (96,8) та Дніпропетровська (96,9%) області.
Показники вакцинованих працівників серед навчальних закладів:
Шкарлет зазначив, що зараз в Україні 7874 середньо освітні школи навчаються в дистанційному режимі, ще 47 перебувають на канікулах.
"Я щиро дякую тим, хто робить вибір на користь здоров'я і суспільства, а також ще раз відзначаю, що вакцинація залишається єдиним і дієвим способом знизити ризики захворювання COVID-19", - додав міністр.
Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу українські медики зробили понад 72 тисячі щеплень від коронавірусу.
Також нагадаємо, що уряд прийняв рішення пролити термін дії "ковідної тисячі" до 9 місяців.