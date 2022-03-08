Міноборони заявило про перших вбитих в Україні "вагнерівців"

Головне управління розвідки Міністерства оборони оголосило про участь найманців приватної військової компанії "Вагнер" у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на профіль ГУР Міноборони у Facebook.

"Поповнюючи резерви окупаційних військ Росія залучає до бойових дій найманців приватних військових компаній. Зокрема, відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер") вже беруть участь в бойових діях на території України в складі армії агресора", – йдеться у дописі.

Підтвердженням участі "вагнерівців" у війні є жетони знищених окупантів. Деякі з них містять написи арабською, англійською та французькою мовами та використовувалися ще в Сирії. На них, зокрема, вказані тамтешні телефонні номери.

"Незалежна місія під егідою ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності. Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер", – нагадали українські розвідники.