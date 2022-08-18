Міноборони Росії "анонсувало" теракт на ЗАЕС на тлі візиту генсека ООН в Україну

Міністерство оборони РФ заявило, що Україна нібито готує "резонансну провокацію" на Запорізькій АЕС на тлі візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша. У Росії кажуть, що "теракт" запланований на п'ятницю, 19 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова.

"19 серпня київський режим готує резонансну провокацію на Запорізькій АЕС в період відвідування України генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, в результаті якої РФ буде звинувачена в створенні техногенної катастрофи на даній електростанції", - заявив він.

Конашенков переконаний, що артилерія Збройних сил України нібито планує завдати ударів по території ЗАЕС з вогневих позицій, що знаходяться в Нікополі. При цьому підрозділи 704-го полку військ РХБЗ ЗСУ нібито готуються зосередитися в районі ЗАЕС, щоб "бути готовими до фіксації факту аварії на Запорізькій АЕС, а також проведення комплексу заходів з демонстрації нібито ліквідації її наслідків".

Разом з тим представник Міноборони РФ заявив, що російські важкі озброєння нібито не знаходяться ні на території ЗАЕС, ні в прилеглих до неї районах.