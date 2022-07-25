Міноборони Росії "анонсувало" теракт у Слов'янську

Міністерство оборони РФ заявило, що співробітники Служби безпеки України нібито готують теракт у Слов'янську. Зокрема, вони "планують" найближчими днями підірвати ємності з хімічно небезпечною речовиною гексаном.
Про це заявив начальник Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Мета даної провокації - за вже відпрацьованим сценарієм звинуватити Збройні Сили Росії і формування "ДНР" в нібито невибіркових ударах по потенційно небезпечних об'єктах з подальшим широким висвітленням в українських і західних ЗМІ", - заявив він.
Він також в черговий раз заявив, що російські військові не б'ють по об'єктах цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, до цього Міноборони РФ заявляло, що українці нібито готуються підірвати Криворізьку ТЕС.
Після чого російські військові здійснили артилерійський обстріл Криворізької ТЕС та прилеглих населених пунктів.