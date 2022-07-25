Міноборони Росії "анонсувало" теракт у Слов'янську

Міністерство оборони РФ заявило, що співробітники Служби безпеки України нібито готують теракт у Слов'янську. Зокрема, вони "планують" найближчими днями підірвати ємності з хімічно небезпечною речовиною гексаном.

Про це заявив начальник Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Мета даної провокації - за вже відпрацьованим сценарієм звинуватити Збройні Сили Росії і формування "ДНР" в нібито невибіркових ударах по потенційно небезпечних об'єктах з подальшим широким висвітленням в українських і західних ЗМІ", - заявив він.

Він також в черговий раз заявив, що російські військові не б'ють по об'єктах цивільної інфраструктури.