Міноборони РФ бреше своєму народові і навіть керівнику країни, - Зеленський

"Україна встоїть у цьому випробуванні. Нам потрібен час, нам потрібні сили, щоб переламати прийшла на нашу землю військову машину. Не буду применшувати загрозу і не стану збільшувати досягнення. Ми чесні люди, а не Міністерство оборони РФ, яке бреше власним людям, мільйонам своїх громадян і навіть главі своєї країни", - зазначив Зеленський.

Президент України також зазначив, що всьому українському народу ще потрібно боротися, кожен день і щоночі шукати можливості, як завдати удару противнику на кожній ділянці оборони.