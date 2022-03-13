Міноборони РФ бреше своєму народові і навіть керівнику країни, - Зеленський
За словами Володимира Зеленського, Міністерство оборони РФ постійно бреше своїм громадянам і навіть президенту країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.
"Україна встоїть у цьому випробуванні. Нам потрібен час, нам потрібні сили, щоб переламати прийшла на нашу землю військову машину. Не буду применшувати загрозу і не стану збільшувати досягнення. Ми чесні люди, а не Міністерство оборони РФ, яке бреше власним людям, мільйонам своїх громадян і навіть главі своєї країни", - зазначив Зеленський.
Президент України також зазначив, що всьому українському народу ще потрібно боротися, кожен день і щоночі шукати можливості, як завдати удару противнику на кожній ділянці оборони.
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