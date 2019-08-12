Міноборони РФ повідомило про загибель 23 військовослужбовців сил Асада

У Сирії за два дні під час відбиття атак повстанських підрозділів в районі населеного пункту Ікко загинули 23 військовослужбовці урядових військ Башара Асада, ще сім військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр із примирення ворогуючих сторін у Сирії російського Міноборони.

У військовому відомстві РФ стверджують, що 10 серпня повстанці атакували позиції урядових військ Сирії у районі населеного пункту Ікко, в напрямку Сукайк-Ача, а 11 серпня - в напрямку Мурек-Ача і Кафер-Айн - Кафер-Нбуда.

Стверджується, що всі атаки були відбиті сирійськими урядовими силами і урядові війська у відповідь атакували близько 700 бойовиків.

Нагадаємо, 11 серпня урядова армія Сирії захопили стратегічно важливе місто Аль-Хобейт у провінції Ідліб, яку контролюють повстанці.

У Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини в Лондоні заявили, що захоплення Аль-Хобейта є найзначнішим прогресом армії Асада з моменту початку її наступу в провінції Ідліб три місяці тому. У боях за Аль-Хобейт загинули понад сотню бійців з обох боків.