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У Міноборони підтвердили загибель українського військового на Донбасі

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 13:21
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Також внаслідок обстрілів на Донбасі четверо військових дістали поранень

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) минулої доби, 4 листопада, загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

Також внаслідок обстрілів з боку бойовиків троє військових дістали легкі поранення, один - травми середньої важкості. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Загалом, за словами Мотузяника, минулої доби кількість ворожих вогневих провокацій зменшилася - їх було 18. Однак зросла кількість застосування бойовиками мінометів важких калібрів.

"Зокрема, на Луганському напрямку зафіксовано п’ять випадків відкриття вогню по наших позиціях з боку противника. Майже під час кожного з них російсько-окупаційні війська застосували міномети 120-го та 82-го калібрів", - сказав речник Міноборони.

Також гаряче було в районі нселеного пункту Золоте-4 - його обстрілювали двічі. 

"В обох випадках противник застосував міномети важких калібрів, випустивши загалом більше десятка мін... Не було спокійно також поблизу Кримського. Вчора з 15.20 і до 16.00 відбувся ворожий обстріл з гранатометів АГС та ГП-25. Наші захисники відкрили влучний вогонь у відповідь з піхотної зброї та кулеметів", - зазначив Мотузяник.

Загалом в МОУ зазначили, що місцями найзапекліших протистоянь були н.п. Лебединське Павлопіль, Авдіївка, Гнутове та с. Водяне. Тамтешні опорні пункти Об’єднаних сил упродовж доби бойовики обстрілювали з мінометів, кулеметів великого калібру та гранатометів різних типів.

"Загалом під час цих обстрілів російсько-окупаційними військами було випущено більше сорока мін 82-го калібру. Практично на кожен обстріл, а саме у семи випадках, наші захисники відповідали противнику вогнем з наявного піхотного озброєння та стрілецької зброї", - резюмував представник МОУ.

Нагадаємо, за даними української розвідки, за минулу добу трьох бойовиків ліквідували, ще четверо отримали поранення.

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Теми: Новини ООС
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