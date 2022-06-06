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В Міноборони пояснили, як вплине загибель генерала Кутузова на хід війни в Україні

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Україна, Понеділок 06 червня 2022 15:22
В Міноборони пояснили, як вплине загибель генерала Кутузова на хід війни в Україні Фото: російський генерал-майор Роман Кутузов (Радіо Свобода)
Автор: Наталія Гурковська

Загибель у бою під Попасною російського генерал-майора Романа Кутузова нічого не змінить у ході військових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міноборони, полковника Олександра Мотузяника.

"Російська армія воює цілком для нас зрозуміло. У прямих сутичках з українськими військовими у них власне майже немає шансів", - сказав він.

Мотузяник не став заперечувати, що там є спецпідрозділи підготовлені, переважно російська піхота не має шансів в боях з українськими вмотивованими і досвідченими військовослужбовцями.

"Тому російська сторона діє в такий спосіб - нищить всю артилерію, не залишаючи жодної будівлі, а потім туди входить піхота. Тому, хто буде керувати на яких напрямках - великої різниці для української армії це не становить", - резюмував Мотузяник.

Раніше управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердило загибель у бою під Попасною російського генерал-майора Романа Кутузова.

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