У Міноборони пояснили, чому підрахунок загиблих ворогів ускладнений

Зокрема, за офіційними даними декілька днів не змінювалася цифра "понад 12 тисяч" вбитих росіян.

За словами Маляр, ворога знищують, так само як він руйнує українські міста і села.

"Підрахунок втрат особового складу ворога – далеко не першочергова справа на місці подій", - сказала вона.

Вона додала, що кожного дня ситуація динамічно змінюється. Поки противника вдалося зупинити, тому немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще декілька днів тому.

Маляр зазначила, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже ускладнено. Тому встановити точну цифру ворожих втрат дуже складно.

Також цифри надходять від різних джерел, часто з запізненням на декілька діб. Все залежить від ситуації на місці.