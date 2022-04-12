Міноборони Британії відреагувало на заяву Кремля, що "спецоперація" йде за планом

Міністерство оборони Великобританії відреагувало на заяви Кремля про те, що так звана "спецоперація" Росії в Україні "йде за планом". У британському відомстві нагадали Москві про втрати та відступ з-під Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

"План Росії зазнає невдачі. Це точно план?" - іронічно помітили в британському Міноборони.

"Кремль заявляє, що війна в Україні йде за планом. Але це не так", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 12 квітня, російські війська втратили в Україні близько 19,6 тисячі осіб.

Зазначимо, сьогодні Путін заявив, що "спецоперація" в Україні йде за планом і триватиме до"досягнення поставлених цілей".

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