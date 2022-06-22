Міноборони Британії оновило карту війни в Україні: яка ситуація на фронтах

Україна війни продовжує стримувати російське вторгнення, а на деяких напрямках вести наступ. Проте ситуація на фронтах станом на 22 червня досить напружена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від Міністерства оборони Великобританії, опубліковану в Twitter .

За даними карти, російська армія активізує обстріли у Харківській області. Окупанти мають намір повернутися до колишніх позицій біля Харкова та захопити місто.

Найважча ситуація на сході України. Ворог планує вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Для цього окупанти готуються наступати на Слов'янськ та захопити Лисичанськ.

Крім того, активні бої йдуть на лінії зіткнення у Миколаївській та Херсонській області. Українські захисники йдуть в наступ поблизу Херсона. Разом з тим ворог обстрілює населені пункти на півдні, щоб стримати контратаки ЗСУ.