ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Міноборони Британії оновило карту війни в Україні: яка ситуація на фронтах

Новость на русском →
Україна, Середа 22 червня 2022 15:28
Міноборони Британії оновило карту війни в Україні: яка ситуація на фронтах Фото: Міноборони Британії опублікувало карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна війни продовжує стримувати російське вторгнення, а на деяких напрямках вести наступ. Проте ситуація на фронтах станом на 22 червня досить напружена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від Міністерства оборони Великобританії, опубліковану в Twitter.

Міноборони Британії оновило карту війни в Україні: яка ситуація на фронтах

За даними карти, російська армія активізує обстріли у Харківській області. Окупанти мають намір повернутися до колишніх позицій біля Харкова та захопити місто.

Найважча ситуація на сході України. Ворог планує вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Для цього окупанти готуються наступати на Слов'янськ та захопити Лисичанськ.

Крім того, активні бої йдуть на лінії зіткнення у Миколаївській та Херсонській області. Українські захисники йдуть в наступ поблизу Херсона. Разом з тим ворог обстрілює населені пункти на півдні, щоб стримати контратаки ЗСУ.

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА, окупанти наближають до Лисичанська, тому місто знаходиться під постійними авіаударами.

Водночас радник голови ОП Олексій Арестович повідомив, що вчора українські військові звільнили населений пункт в Херсонській області та наближаються до Херсона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Бойові дії в Україні 22 червня: актуальна карта
Бойові дії в Україні 22 червня: актуальна карта
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі