В Минобороны не знали об издевательствах в 211-й бригаде до публикации в СМИ: в чем причина

У Министерства обороны не было информации об издевательствах над военнослужащими в 211-й понтонно мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. В ведомстве узнали о такой ситуации только после публикации в СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире " Радио Свобода ".

Телеведущая поинтересовалась, почему Минобороны выступило с позицией насчет ситуации в 211-й бригаде только после того, как о скандале написали журналисты. Поскольку информация об издевательствами в этой бригаде была с весны 2024-го года, когда проходили служебные проверки.

"Вы понимаете, что Силы обороны сейчас - это более 1 млн военнослужащих. И случаи случаются разные, пытаемся разбираться максимально оперативно… Информации насчет этих случаев у нас не было, сейчас у нас есть информация. Будет проведена работа, будет проведено расследование", - ответил Лазуткин.

Он добавил, что о скандальной ситуации в ведомстве не знали, поскольку на горячую линию Министерства обороны или Центральное управление защиты прав военнослужащих сообщений о событиях в 211-й бригаде не было.