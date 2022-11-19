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Минобороны об уменьшении заключенных в РФ: армия каторжников становится армией самоубийц

Фото: завербованные заключенные из исправительных колоний РФ пополняют армию самоубийц (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Заключенных в российских колониях становится все меньше, поскольку те, кто завербованы, пополняют армию Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Украины.

По данным Минобороны Украины, количество заключенных в российских колониях существенно уменьшилось - на 23 тысячи человек. Именно они стали армией самоубийц после того, как завербовались на войну.

"Армия каторжников становится армией самоубийц. И как только у них закончатся заключенные, организаторы этой бойни окажутся в опустошенных ими камерах", - говорится в твите.

Недавно РБК-Украина сообщила, что сокращение тюремного населения происходит на фоне вербовки заключенных для участия в войне в отрядах ЧВК "Вагнер". Это касается заключенных-мужчин в исправительных колониях общего и строгого режима.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает утверждаться в РФ как центральная фигура среди сторонников войны против Украины, преследуя собственные политические цели.

За последние два месяца на войне против Украины погибли более 500 заключенных, которых завербовали в ЧВК "Вагнер".

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