Минобороны об уменьшении заключенных в РФ: армия каторжников становится армией самоубийц

Заключенных в российских колониях становится все меньше, поскольку те, кто завербованы, пополняют армию Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Украины.

По данным Минобороны Украины, количество заключенных в российских колониях существенно уменьшилось - на 23 тысячи человек. Именно они стали армией самоубийц после того, как завербовались на войну. "Армия каторжников становится армией самоубийц. И как только у них закончатся заключенные, организаторы этой бойни окажутся в опустошенных ими камерах", - говорится в твите.