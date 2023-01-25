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В Минобороны заявили, что опубликованные документы по закупкам питания не были заактированы

Фото: в Минобороны заявили, что опубликованные документы по закупкам питания не были заактированы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Документы по закупкам питания Минобороны, опубликованные в СМИ, не были заактированы, а потому ни одна гривна по этим соглашениям не была израсходована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова в интервью УНН.

По его словам, еще до публикаций в СМИ в министерстве заметили ошибку в документах и работали над ее исправлением, поэтому эти договоры так и не попали в казначейство.

"Договор от 23 декабря 2022 года так и не был зарегистрирован в казначействе - то есть, не является документом по сути де-юре. Уже к 1 января документ должен быть направлен в казначейство, но мы этого не сделали, поскольку велась работа над ошибками, что были обнаружены", - заявил он.

Он также отметил, что ни одна из опубликованных журналистами форм еще не была запущена в работу, движения средств по этим договорам не было, и они вступили в силу только после регистрации в казначействе – с начала взятия обязательств.

"Поэтому говорить, что мы купили продукты отдельно по такой цене – неправильно. Неправильно по двум причинам. Первую я назвал. Вторая – мы не покупаем продукты. Мы покупаем услугу. И она стоит 145,8 грн в сутки на бойца, цена эта индикативная (...) Поэтому ни копейки денег по этому договору не были перечислены, более того - ни одно яйцо не было заактировано по этой стоимости", - добавил Шаповалов.

Напомним, после волны обвинений в сторону Минобороны, связанных с закупкой услуг питания для военных, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ Вячеслав Шаповалов добровольно подал в отставку с должности замминистра обороны.

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