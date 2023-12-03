Минобороны создало анонимный бот для жалоб и предложений
Министерство обороны Украины создало анонимный бот, в котором можно оставить свои жалобы и предложения.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Министерство обороны в последнее время получило много сообщений с просьбой открыть анонимный бот обратной связи для жалоб и предложений от граждан Украины и других лиц", - сообщил он.
По его словам, бот @rustem_umerov_bot реализует законные права украинцев.
"Ваши сообщения поступят оперативному дежурному по связям с общественностью МО Украины, после чего вам дадут ответ", - добавил министр.
Деятельность Умерова в Минобороны
Недавно министр обороны Рустем Умеров провел очередной телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом.
Они обсудили актуальные приоритеты помощи и совместные шаги для усиления возможностей украинской армии.
Кроме того, недавно Кабинет министров Украины назначил нового заместителя министра обороны Рустема Умерова. Им стал Виталий Половенко.
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