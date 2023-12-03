Минобороны создало анонимный бот для жалоб и предложений

Министерство обороны Украины создало анонимный бот, в котором можно оставить свои жалобы и предложения.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Министерство обороны в последнее время получило много сообщений с просьбой открыть анонимный бот обратной связи для жалоб и предложений от граждан Украины и других лиц", - сообщил он.

По его словам, бот @rustem_umerov_bot реализует законные права украинцев.

"Ваши сообщения поступят оперативному дежурному по связям с общественностью МО Украины, после чего вам дадут ответ", - добавил министр.

Деятельность Умерова в Минобороны

Недавно министр обороны Рустем Умеров провел очередной телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом.

Они обсудили актуальные приоритеты помощи и совместные шаги для усиления возможностей украинской армии.

Кроме того, недавно Кабинет министров Украины назначил нового заместителя министра обороны Рустема Умерова. Им стал Виталий Половенко.

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