Минобороны разорвало последний контракт с Гринкевичем и подало заявление в ГБР

В ведомстве рассказали, что приняли решение расторгнуть контракт на поставку продуктов с "Трейд лайнс ритейл". Заметим, что ранее в Минобороны заявляли, что с Гринкевичем и его компаниями были расторгнуты все контракты, кроме одного.

Отмечается, что Минобороны стало известно от ДБР, что во время проведения досудебного расследования были получены доказательства того, что в рамках подписанных 23 февраля 2023 контрактов компании "Строительная компания Ситиград", "Трейд лайнс ритейл", "Строительный альянс Монтажпроект" поставляли Минобороны низкокачественные товары.

Это привело к ущербу на общую сумму более 934 миллионов гривен. В рамках досудебного расследования ДБР арестовало счета и активы этих компаний.

"Министерство обороны подало в Государственное бюро расследований заявление о признании потерпевшей стороной по делу против компаний, аффилированных с предпринимателем Игорем Гринкевичем", - говорится в сообщении.

Дело Гринкевича

Напомним, что львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, являвшийся одним из крупнейших поставщиков Минобороны, находится в СИЗО.

В частности, 29 декабря 2023 года львовский бизнесмен был задержан при попытке дать взятку в размере 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За это он хотел "содействия" в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

После чего Гринкевичу было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

30 декабря Печерский райсуд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения. Его заключили под стражу с альтернативой в виде залога в размере более 420 миллионов гривен.

Также мы писали, что в фирмах, работавших с Министерством обороны и обязанных обеспечивать качественной одеждой и бельем ВСУ, а также в семье львовского бизнесмена были проведены обыски и на имущество был наложен арест.

Подробно о том, как в тендерах на одежду для ВСУ победили строительные фирмы, чем они занимались до этого и кто такие Гринкевичи, – читайте в материале РБК-Украина.

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