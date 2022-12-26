Минобороны РФ заявляет о гибели военных из-за взрыва на аэродроме "Энгельс"

Как объясняют случившееся в оборонном ведомстве страны-агрессора, средства ПВО в понедельник "сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотник".

"В результате падения его обломков 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения", - говорится в заявлении.

При этом в Минобороны РФ отмечают, что самолеты не пострадали.

Никаких фото с места происшествия при этом в сообщении не приводятся.

Ранее губернатор Саратовской области заявил, что в результате взрывов на аэродроме в городе Энгельс объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Также чиновник опроверг информацию в социальных сетях и прессе об эвакуации.

Перед этим ночью 26 декабря в сети были распространены видеоролики о двух взрывах на военной авиабазе в Энгельсе, где расположены бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.