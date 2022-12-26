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Минобороны РФ заявляет о гибели военных из-за взрыва на аэродроме "Энгельс"

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Понедельник 26 декабря 2022 08:02
Минобороны РФ заявляет о гибели военных из-за взрыва на аэродроме "Энгельс" Фото: в Минобороны РФ объяснили взрывы на аэродроме в Энгельсе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В министерстве обороны РФ заявляют, что взрыв на аэродроме стратегической авиации Энгельс Саратовской области ночью 26 декабря произошел из-за сбития украинского беспилотника средствами ПВО. А из-за падения осколков погибли 3 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны России.

Как объясняют случившееся в оборонном ведомстве страны-агрессора, средства ПВО в понедельник "сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотник".

"В результате падения его обломков 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения", - говорится в заявлении.

При этом в Минобороны РФ отмечают, что самолеты не пострадали.

Никаких фото с места происшествия при этом в сообщении не приводятся.

Ранее губернатор Саратовской области заявил, что в результате взрывов на аэродроме в городе Энгельс объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Также чиновник опроверг информацию в социальных сетях и прессе об эвакуации.

Перед этим ночью 26 декабря в сети были распространены видеоролики о двух взрывах на военной авиабазе в Энгельсе, где расположены бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

Ранее, 5 декабря, взрывы произошли на российских авиабазах "Энгельс" и "Дягилеве". Вследствие взрывов на аэродроме "Энгельс" поврежден как минимум один стратегический бомбардировщик Ту-95. После инцидента россияне решили переместить часть авиации на другие аэродромы.

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