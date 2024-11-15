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Минобороны подтвердило стрельбу с работником ТЦК под Киевом

Иллюстративное изображение (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины изучает информацию об инциденте с применением оружия работником территориального центра комплектования (ТЦК) в Счастливом. Проводится проверка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Отмечается, что Минобороны проводит проверку правомерности действий представителя ТЦК, а также основания для использования им оружия. 

"В случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного преступления, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и принятия соответствующих решений", - добавляет Минобороны. 

Стрельба из ТЦК под Киевом

Сегодня, 15 ноября, по сети начала распространялась информация о стрельбе, которая произошла в Киевской области с участием представителя ТЦК. Местные Telegram-каналы обнародовали видео на котором можно было увидеть, как мужчина в форме пытается догнать другое лицо, осуществляя при этом несколько выстрелов. 

В комментарии РБК-Украина Национальная полиция рассказала, что выстрелы совершил представитель добровольческого формирования территориальной общины. К месту событий была направлена следственно-оперативная группа.

Информации относительно пострадавших нет.  

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в конце октября сетью распространялась информация о якобы избиении немецкого волонтера сотрудниками ТЦК в Черновицкой области.

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ТЦККиев