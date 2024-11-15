Минобороны подтвердило стрельбу с работником ТЦК под Киевом

Министерство обороны Украины изучает информацию об инциденте с применением оружия работником территориального центра комплектования (ТЦК) в Счастливом. Проводится проверка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Отмечается, что Минобороны проводит проверку правомерности действий представителя ТЦК, а также основания для использования им оружия.

"В случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного преступления, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и принятия соответствующих решений", - добавляет Минобороны.

Стрельба из ТЦК под Киевом

Сегодня, 15 ноября, по сети начала распространялась информация о стрельбе, которая произошла в Киевской области с участием представителя ТЦК. Местные Telegram-каналы обнародовали видео на котором можно было увидеть, как мужчина в форме пытается догнать другое лицо, осуществляя при этом несколько выстрелов.

В комментарии РБК-Украина Национальная полиция рассказала, что выстрелы совершил представитель добровольческого формирования территориальной общины. К месту событий была направлена следственно-оперативная группа.

Информации относительно пострадавших нет.