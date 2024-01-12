Минобороны проверяет все договоры с компаниями, которые связаны с Гринкевичами

По словам Клименкова, компании сорвали поставки Вооруженным силам Украины по 23 контрактам, а убытки предварительно составляют более 1,5 млрд гривен.

После анализа контрактов, оказалось, что, например, договоры на поставку военной формы были заключены еще в начале 2023 года по схеме прямых договоров и единоличного принятия решений. В то же время только в этом эпизоде два должностных лица, которые работали с Минобороны, уже находятся под следствием.

"Кроме того аффилированная к семье Гринкевича компания выиграла один лот на поставку продовольствия военным в двух областях, это уже на открытых торгах в системе ProZorro. Нам стало известно, что ГБР арестовало имущество и счета этого предпринимателя и это уже изменение существенных условий договора, поэтому Минобороны обратилось с официальным запросом в ГБР о подтверждении данной информации, чтобы иметь возможность действовать, расторгнуть контракты, ожидаем ответа", - добавил Клименков.

Что известно о деле Гринкевича

Напомним, в конце декабря 2023 года ГБР задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

Во время следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством и не имели надлежащих производственных и других мощностей. По предварительным оценкам, это привело к 1,2 млрд гривен убытков бюджета и срыву поставок.

Правоохранители обнаружили:

полное невыполнение 6 контрактов;

по 7 договорам был поставлен товар только в небольшом количестве, несмотря на полную оплату за выполнение обязательств;

8 договоров были выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Больше о скандале, самом Гринкевиче и его семье - в материале РБК-Украина.