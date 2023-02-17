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В Минобороны Германии назвали наивными требования остановить военную помощь Украине

Фото: Борис Писториус, глава Минобороны Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Требования нескольких немецких политиков к правительству прекратить поставки оружия в Украину являются наивными.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Welt заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Требование прекратить поставки оружия в Украину, чтобы начать мирные переговоры, является достаточно наивным и также будет гарантировать, что мы пошлем сигнал Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.): "Мы тормозим, проход для вас свободен", - заявил он.

Министр также отметил, что не ожидает большого наступления оккупантов в Украине в ближайшее время.

"Есть определенная тенденция этого ожидать. Лично я в это не верю… Я считаю, что Россия тянет время и хочет продолжать эту войну на истощение", - уточнил он.

По его словам, надо подождать и посмотреть, как будут развиваться события, потому что никто не может понять рассуждения российского диктатора.

При этом глава Минобороны заверил, что обещанные Германией Leopard 2 будут в Украине в последнюю или предпоследнюю неделю марта.

Напомним, ранее в Конгресс США внесли проект резолюции с призывом прекратить предоставление Украине военной и экономической помощи.

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