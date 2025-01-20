Минобороны Дании опровергло фейк РФ о гибели датского инструктора F-16 в Украине

Информация о якобы гибели датского инструктора по управлению истребителями F-16 в результате ракетного удара России по Кривому Рогу не соответствует действительности. Это очередной фейк кремлевской пропаганды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Дании в соцсети Х.
Как сообщается, российские СМИ распространяют информацию о том, что вчера в результате ракетного обстрела в Кривом Роге якобы погиб датский инструктор по управлению истребителями F-16.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что эта информация не соответствует действительности.
"Ни один датский солдат не погиб в Украине. Это ложная история, которую распространяют российские СМИ - вероятно, с целью дискредитации Дании. Я отношусь к этому очень серьезно. Но, к сожалению, это часть реальности с очень серьезной ситуацией безопасности, где широко используются ложные кампании влияния и дезинформация", - отметил он.
Как подчеркнули в Центре противодействия дезинформации, подобные фейки служат для продвижения нарратива о войне России против НАТО и попыток оправдать ее террористические атаки на Украину.
Напомним, в 2023 году Украина и ее союзники создали авиационную коалицию с целью предоставления боевых самолетов F-16.
А уже в августе 2024 года стало официально известно, что в Украину прибыли первые истребители F-16. Первые самолеты передали Нидерланды и Дания.
Впоследствии стало известно, что Бельгия передаст 30 истребителей до конца 2028 года. Кроме того, такие самолеты Украина получит и от Норвегии.
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