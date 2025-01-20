Минобороны Дании опровергло фейк РФ о гибели датского инструктора F-16 в Украине

Информация о якобы гибели датского инструктора по управлению истребителями F-16 в результате ракетного удара России по Кривому Рогу не соответствует действительности. Это очередной фейк кремлевской пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Дании в соцсети Х .

Как сообщается, российские СМИ распространяют информацию о том, что вчера в результате ракетного обстрела в Кривом Роге якобы погиб датский инструктор по управлению истребителями F-16.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что эта информация не соответствует действительности.

"Ни один датский солдат не погиб в Украине. Это ложная история, которую распространяют российские СМИ - вероятно, с целью дискредитации Дании. Я отношусь к этому очень серьезно. Но, к сожалению, это часть реальности с очень серьезной ситуацией безопасности, где широко используются ложные кампании влияния и дезинформация", - отметил он.

Как подчеркнули в Центре противодействия дезинформации, подобные фейки служат для продвижения нарратива о войне России против НАТО и попыток оправдать ее террористические атаки на Украину.