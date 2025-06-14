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В Миннесоте убили одного политика-демократа и ранили другого: что известно о покушении

Фото: в Миннесоте совершено покушение на жизнь законодателей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В американском штате Миннесота произошла стрельба, в результате которой погибла член Палаты представителей Мелисса Хортман, а сенатор Джон Хоффман и его жена получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз во время пресс-конференции сообщил, что член Палаты представителей штата Миннесота Мелисса Хортман и ее муж Марк были застрелены рано утром в субботу в результате, как отметил Губернатор, "того, что выглядит как политически мотивированное убийство".

По словам Уолза, сенатор штата Миннесота Джон Хоффман и его жена также стали мишенью для того же лица, в каждого из них злоумышленник выстрелил несколько раз.

Известно, что сенатор с женой перенесли операцию, а их жизни ничего не угрожает.

"Хоффманы сейчас не перенесли операции и получают лечение, и мы осторожно, но оптимистично настроены, что они переживут это покушение на убийство", - сказал губернатор.

Оба законодателя являются членами Демократической фермерско-лейбористской партии Миннесоты.

ФБР подключили к поиску злоумышленника

Заместитель директора ФБР Дэн Бонгино заявил, что ФБР "полностью привлечено" к работе в Миннесоте после того, как Хортман и ее муж были застрелены.

"ФБР полностью привлечено к работе на местах в Миннесоте и работает в сотрудничестве с нашими местными и государственными партнерами", - написал Бонгино.

Прокуратура рассматривает "умышленное нападение"

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что внимательно следит за тем, что, похоже, является "целенаправленным нападением" на законодателей штата Миннесота, и пообещала быстрое и полное преследование виновных.

Она также заявила, что "ужасное насилие не будет терпеть и будет преследоваться по закону в полной мере".

Подозреваемый мог выдаваться полицейским

По словам официальных лиц, подозреваемый, вероятно, был одет как офицер и стрелял в полицию.

Сообщается, что первый вызов в полицию поступил примерно в 2 часа ночи с сообщениями о том, что кто-то застрелил сенатора штата Миннесота Джона Гофмана и его жену.

По словам начальника Бюро задержания уголовных преступников Миннесоты Дрю Эванса, полиция прибыла к их дому и приняла меры для спасения жизни, прежде чем пару доставили в больницу.

Около 3:35 утра поступил еще один звонок. Прибывшие по вызову правоохранители заметили, что на подъездной дорожке стоит полицейский автомобиль с включенными аварийными огнями, а также кого-то, кто выглядел как полицейский у двери, выходящей из дома.

Однако, как стало известно, этот человек немедленно выстрелил в них из оружия и произошла перестрелка, во время которой подозреваемый смог убежать.

Реакция Трампа на стрельбу в Миннесоте

Президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе в Миннесоте.

"Меня проинформировали об ужасной стрельбе, которая произошла в Миннесоте, и которая, похоже, была целенаправленным нападением на законодателей штата", - заявил президент.

Трамп заявил, что расследование возглавляют генеральный прокурор Бонди и ФБР, добавив, что любой, кто причастен к этому, "будет привлечен к ответственности по всей строгости закона".

"Такое ужасное насилие не будет терпеть в Соединенных Штатах Америки. Благослови Боже замечательный народ Миннесоты, действительно замечательного места!" - добавил он.

Протесты в Лос-Анджелесе

Напомним, что на днях, а именно 6 июня, в Лос-Анджелесе вспыхнули масштабные протесты против иммиграционных рейдов ICE, которые переросли в столкновения между демонстрантами с правоохранителями. В город было направлено 2000 солдат Нацгвардии.

Уже через несколько дней было объявлено о временном переводе около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес для защиты федерального персонала и зданий от угроз.

В полиции заявили, что не получали информации о прибытии морпехов в рамках усиления военного присутствия.

В свою очередь штат Калифорния подал в суд на администрацию Трампа из-за ввода войск Нацгвардии, назвав это нарушением закона.

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