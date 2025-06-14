В Миннесоте убили одного политика-демократа и ранили другого: что известно о покушении

В американском штате Миннесота произошла стрельба, в результате которой погибла член Палаты представителей Мелисса Хортман, а сенатор Джон Хоффман и его жена получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Губернатор Миннесоты Тим Уолз во время пресс-конференции сообщил, что член Палаты представителей штата Миннесота Мелисса Хортман и ее муж Марк были застрелены рано утром в субботу в результате, как отметил Губернатор, "того, что выглядит как политически мотивированное убийство".

По словам Уолза, сенатор штата Миннесота Джон Хоффман и его жена также стали мишенью для того же лица, в каждого из них злоумышленник выстрелил несколько раз.

Известно, что сенатор с женой перенесли операцию, а их жизни ничего не угрожает.

"Хоффманы сейчас не перенесли операции и получают лечение, и мы осторожно, но оптимистично настроены, что они переживут это покушение на убийство", - сказал губернатор.

Оба законодателя являются членами Демократической фермерско-лейбористской партии Миннесоты.

ФБР подключили к поиску злоумышленника

Заместитель директора ФБР Дэн Бонгино заявил, что ФБР "полностью привлечено" к работе в Миннесоте после того, как Хортман и ее муж были застрелены.

"ФБР полностью привлечено к работе на местах в Миннесоте и работает в сотрудничестве с нашими местными и государственными партнерами", - написал Бонгино.

Прокуратура рассматривает "умышленное нападение"

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что внимательно следит за тем, что, похоже, является "целенаправленным нападением" на законодателей штата Миннесота, и пообещала быстрое и полное преследование виновных.

"Я внимательно слежу за развитием событий в Миннесоте после того, что, похоже, является целенаправленной атакой на законодателей штата", - отметила Бонди.

Она также заявила, что "ужасное насилие не будет терпеть и будет преследоваться по закону в полной мере".

Подозреваемый мог выдаваться полицейским

По словам официальных лиц, подозреваемый, вероятно, был одет как офицер и стрелял в полицию.

Сообщается, что первый вызов в полицию поступил примерно в 2 часа ночи с сообщениями о том, что кто-то застрелил сенатора штата Миннесота Джона Гофмана и его жену.