В Миннесоте предлагают признать "синдром ненависти к Трампу" психическим расстройством

Пять сенаторов-республиканцев из Миннесоты предлагают признать "синдром ненависти к Трампу" официальным психическим заболеванием в штате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Seattle Times .

По данным издания, республиканцы предлагают добавить "синдром ненависти к Трампу" (TDS) в список терминов, связанных с охраной психического здоровья в Миннесоте. Они уже подготовили соответствующий законопроект.

Что такое "синдром ненависти к Трампу"

Согласно тексту законопроекта, TDS - это "острый приступ паранойи у обычно нормальных людей" в ответ на политику президента США Дональда Трампа. Основными симптомами являются "вызванная Трампом всеобщая истерия". Она, по мнению авторов проекта, заставляет людей путать политические разногласия с "признаками психической патологии" в поведении президента.

По словам пяти республиканцев, такая "истерия" часто проявляется в форме словесной враждебности к президенту. Нередко также могут быть проявления насилия или агрессии против его сторонников.

Дискуссия вокруг законопроекта

Предложение сенаторов уже вызвало острую дискуссию среди политиков штата. Критики считают, что термин TDS используется консерваторами как унизительный ярлык для либеральных оппонентов Трампа.

Демократы Миннесоты раскритиковали инициативу законодателей. Они назвали ее попыткой республиканцев угодить ультраправым активистам вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами жителей штата.

Законопроект передали в комитет по вопросам здравоохранения и социальных услуг, планируется его первое чтение.