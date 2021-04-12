У Міннесоті нові протести після того, як поліцейський застрелив хлопця

У місті Бруклін-Сентер (штат Міннесота) протестують після того, як поліцейський застрелив хлопця. Мова йде про 20-річного Данте Райта.

У неділю правоохоронці зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху. Як було встановлено, раніше був виданий ордер на арешт молодої людини. З якої саме причини, не уточнюється.

Райт не підкорився вимогам правоохоронців, які спробували його затримати, і сів назад у свою машину. Один з поліцейських вистрілив у молоду людину.

Хлопцеві надали медичну допомогу, однак він помер на місці. В автомобілі також перебувала жінка. Вона була госпіталізована у зв'язку з отриманими травами. Загрози її життю немає.