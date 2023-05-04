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Облачно и до +23: прогноз погоды на сегодня

Фото: прогноз погоды на сегодня (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 4 мая, температура воздуха в Украине поднимется до +23 градусов. При этом в некоторых областях возможен небольшой кратковременный дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В западных, северных и Одесской областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер южный, юго-западный (в западных областях северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в западных (кроме Закарпатской) и северных областях 12-17 °, на остальной территории 15-20 °, на востоке страны до 23 °.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на май.

Кроме того, апрель этого года вошел в топ-10 по количеству осадков в истории Киева.

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