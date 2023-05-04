Облачно и до +23: прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В западных, северных и Одесской областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер южный, юго-западный (в западных областях северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в западных (кроме Закарпатской) и северных областях 12-17 °, на остальной территории 15-20 °, на востоке страны до 23 °.