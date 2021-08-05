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Мінкультури затвердив історико-архітектурний опорний план Києва

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 16:00
Мінкультури затвердив історико-архітектурний опорний план Києва Фото: Мінкультури затвердив історико-архітектурний опорний план Києва (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Міністерство культури і інформаційної політики України затвердило історико-архітектурний план Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови відомства Олександра Ткаченка в Facebook.

"Розгляд зайняв багато часу, були і дебати по окремих пропозиціях. Саме тому проект допрацьовувався кілька разів. Але тепер офіційно: процес нарешті завершено! З урахуванням зауважень експертів науково-методичної ради нашого міністерства", - написав він у Facebook в середу, 4 серпня.

За словами міністра, твердження опорного плану дозволить протистояти руйнуванню видатних пам'яток міста і посилити відповідальність забудовників за такі порушення.

"Тепер дискусії про те, що можна будувати і де, будуть визначені в цьому історико-архітектурному опорному плані", - вказав Ткаченко.

Детальніше про те, чому набрало обертів знищення "старовинного вигляду" української столиці - читайте в статті РБК-Україна.

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Міністерство культури Київ
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