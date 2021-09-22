У Мінкульті пропонують скасувати святкування 8 березня і 1 травня

"Замість 11 святкових вихідних, які існують зараз, передбачається ввести 9. Пропонується відмовитися від святкування на державному рівні в якості вихідних - 1 і 2 травня, а також 8 березня. Ці міжнародні дні були встановлені як масові свята і вихідні дні в Україні в перші роки більшовицької влади, впроваджувалися на підтримку соціально-політичних рухів", - йдеться в документі.

Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує до громадського обговорення проект Закону України "про свята, пам'ятні дати та скорботні дні" метою якого є визначення переліку державних та інших свят, пам'ятних дат і скорботних днів в Україні, які мають загальнодержавне значення, визначення їх категорій, порядок встановлення та особливостей святкування.

Документ розробив Український інститут національної пам'яті.

Законопроектом пропонується скасувати перенесення вихідних, якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним днем, вихідний день на наступний після державного свята день не переноситься. Однак перенесення вихідного дня пропонується залишити щодо деяких традиційних свят: Різдва Христового за юліанським календарем, Світлого Христового Воскресіння (Великодня) за юліанським календарем, День Святої Трійці за юліанським календарем, Різдва Христового за григоріанським календарем і Нового року.