ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Мінкульті пропонують скасувати святкування 8 березня і 1 травня

Новость на русском →
Київ, Середа 22 вересня 2021 02:14
У Мінкульті пропонують скасувати святкування 8 березня і 1 травня Фото: у Мінкульті пропонують скасувати святкування 8 березня і 1 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

У Міністерстві культури та інформаційної політики пропонують скасувати святкування 8 березня та 1 травня. Міжнародний день боротьби за права жінок і День праці пропонують зробити робочими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на на проект закону, який Мінкульт винесло на громадське обговорення.

"Замість 11 святкових вихідних, які існують зараз, передбачається ввести 9. Пропонується відмовитися від святкування на державному рівні в якості вихідних - 1 і 2 травня, а також 8 березня. Ці міжнародні дні були встановлені як масові свята і вихідні дні в Україні в перші роки більшовицької влади, впроваджувалися на підтримку соціально-політичних рухів", - йдеться в документі.

Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує до громадського обговорення проект Закону України "про свята, пам'ятні дати та скорботні дні" метою якого є визначення переліку державних та інших свят, пам'ятних дат і скорботних днів в Україні, які мають загальнодержавне значення, визначення їх категорій, порядок встановлення та особливостей святкування.

Документ розробив Український інститут національної пам'яті.

Законопроектом пропонується скасувати перенесення вихідних, якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним днем, вихідний день на наступний після державного свята день не переноситься. Однак перенесення вихідного дня пропонується залишити щодо деяких традиційних свят: Різдва Христового за юліанським календарем, Світлого Христового Воскресіння (Великодня) за юліанським календарем, День Святої Трійці за юліанським календарем, Різдва Христового за григоріанським календарем і Нового року.

Раніше ми писали, що в Україні можуть відмовитися від перенесення вихідних через свята.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство культури
NEWS
Тотальний карантин чи офлайн: як будуть працювати школи у "жовтій" зоні
Тотальний карантин чи офлайн: як будуть працювати школи у "жовтій" зоні
DAILY
На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами